به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش رادیویی «میراث باران» به کارگردانی جواد پیشگر ؛ اثری که با روایتی از روزگار قاجار، داستان مردی نیک‌اندیش از بزرگان ساری را به تصویر می‌کشد که تصمیمی خیرخواهانه، او را با حوادثی پیش‌بینی‌نشده و سرنوشتی متفاوت روبه‌رو می‌کند. نمایش رادیویی «میراث باران» روایتی تأثیرگذار از روزگار قاجار است و داستان «آقا میرزا»، یکی از بزرگان ساری را روایت می‌کند که با هدف یاری رساندن به مردم قدم برمی‌دارد، اما رخداد‌هایی غیرمنتظره، بنیان خانواده، اعتبار و جایگاه اجتماعی او را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.

جواد پیشگر کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد، عذرا وکیلی تهیه‌کننده و عمار خطی نویسنده آن است. نرگس موسی‌پور به عنوان افکتور، و پیروز صدرایی صدابردار دیگر عوامل این اثر هستند.

ایوب آقاخانی، مهرداد عشقیان، زنده یادان صدیقه کیانفر و عباس وفایی، نگین خواجه‌نصیر، مهدی نمینی‌مقدم، مهرداد مهماندوست، محمد آقامحمدی، نازنین مهیمنی، علی‌اصغر دریایی، محمد یگانه، سینا نیکوکار و امیرعباس توفیقی در این نمایش رادیویی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«میراث باران» از ۲۰ تیرماه، هر روز ساعت ۷ صبح از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۱۳:۳۰، ۱۹ و ۲۲ روی آنتن خواهد رفت.