مراسم اقامه نماز غیابی قائد شهید امت و خانواده معظم ایشان، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و علمای دینی در مساجد مناطق مختلف استان کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، علمای اهل سنت کردستان امروز در آیین نماز جمعه در شهر‌های مختلف استان به صورت غیابی بر قائد بزرگ امت، نماز میت خواندند.

حاضران در این مراسم معنوی، با قرائت فاتحه و دعا، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشته و بر وحدت، همدلی و حمایت از آرمان‌های امت اسلامی تأکید کردند.

پس از اقامه نماز رهبر شهید براسماعیل حنیه اهل سنت که اقدامی بی‌نظیر بود این حرکت علمای اهل سنت برای رهبر شهید هم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

ماموستا رستمی امام جمعه سنندج، اقامه نماز غیابی بر رهبر شهید انقلاب و حضور انبوه مردم کردستان در آیین تشییع و وداع با رهبر انقلاب را نشانه‌ای از وفاداری مردم این دیار دانست.

امروز همچنین یادواره قائد شهید امت در شهر‌ها و مناطف مختلف استان کردستان برگزار شد.