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«اتحاد مقدس» از آقای شهید ایران برای همیشه به یادگار مانده است؛ روایتی که نشان میدهد بزرگترین قدرت یک ملت، در کنار هم بودن اوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ایران اسلامی به سرمایهای تکیه کرده که نه با سلاح به دست میآید و نه با قدرتهای مادی سنجیده میشود؛ سرمایهای به نام اتحاد مقدس و کنارهم بودن که از آقای شهید ایران برای این ملت پیروز به یادگار مانده است.
دشمنان این مرز و بوم، امید داشتند صدای اختلاف را بلندتر از صدای همدلی بشنوند؛ اما آنچه در میدان دیده میشود، روایت دیگری است که مردم ایران در برهههای حساس تاریخی باحضور حماسی خود؛ شکست دشمنان این مرز و بوم را رقم زدند.