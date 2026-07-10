به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مسمومیت استنشاقی ۱۹ نفر در پی آتش‌سوزی در توفقگاه ( پارکینگ) یک مجتمع مسکونی در شهرک مطهری کرمان خبر داد و گفت: همه مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی لازم با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شدند.

غلامرضا خادمی افزود: در این حادثه پنج دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و گروههای عملیاتی ضمن ارزیابی وضعیت، اقدامات امدادی و درمانی لازم را برای مصدومان آغاز کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: همه آسیب‌دیدگان بر اثر استنشاق دود و گاز‌های ناشی از حریق دچار مسمومیت شده بودند و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان و انجام بررسی‌های تخصصی به بیمارستان‌های شفا و افضلی‌پور کرمان منتقل شدند.

خادمی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در مجتمع‌های مسکونی، از شهروندان خواست برای بازبینی مستمر تأسیسات برقی و تجهیزات ایمنی، به‌ویژه در پارکینگ‌ها و مشاعات ساختمان‌ها، توجه ویژه داشته باشند و در صورت وقوع هرگونه حادثه، ضمن حفظ آرامش، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به سامانه ۱۱۵ و دستگاه‌های امدادی اطلاع دهند.