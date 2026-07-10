قدردانی امام جمعه اراک از حضور باشکوه مردم در تشییع امام شهید
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و کشورهای اسلامی در آیین تشییع امام شهید، این حضور را نماد عزت اسلام، اقتدار امت اسلامی و وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آیتالله دری، نماینده ولیفقیه در استان مرکزی، در خطبههای نماز جمعه اراک با قدردانی از حضور گسترده و حماسی مردم ایران و کشورهای اسلامی در مراسم وداع و تشییع امام شهید، اظهار کرد: این حضور باشکوه جلوهای از عزت اسلام، اقتدار امت اسلامی و وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بهویژه امام مجاهد شهید، شهدا را پرچمداران عزت، شرف، ایمان و غیرت دانست و افزود: مادران و پدرانی که چنین فرزندانی را تربیت کردند، سرمایههای ارزشمند جامعه اسلامی هستند و ملت ایران همواره قدردان ایثار، صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا خواهد بود.
امام جمعه اراک در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا، تأکید کرد: ملت بزرگ ایران از حقوق مسلم خود عقبنشینی نخواهد کرد و مذاکره تنها در چارچوب تأمین حقوق ملت و رفع تهدیدها معنا پیدا میکند.
آیتالله دری افزود: موضوع هستهای جزو مذاکرات نبوده و نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران تنها در شرایطی مذاکره را میپذیرد که سایه جنگ از سر کشور و منطقه برداشته شده و حقوق ملت ایران تأمین شود.
وی همچنین با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملتهای مظلوم منطقه، حزبالله لبنان را بخشی جداییناپذیر از جبهه مقاومت دانست و تصریح کرد: ایران همواره در کنار ملتهای مظلوم خواهد ایستاد و یکی از پیششرطهای هرگونه مذاکره، رفع تهدید و برقراری امنیت و آرامش در منطقه است.