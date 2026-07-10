شرکت آمریکایی متا، مالک فیس بوک و اینستاگرام با طراحی اعتیاد آور قوانین اروپا را نقض کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیسیون اروپا اعلام کرد: شرکت آمریکایی مالک فیس بوک و اینستاگرام با طراحی اعتیاد آور این شبکه‌های اجتماعی قوانین اروپا را نقض کرده است.

بر اساس این اعلام، شرکت متا همچنین نتوانسته است به اندازه کافی از کاربران، به ویژه کودکان و نوجوانان، در برابر آسیب‌های جسمی و روانی محافظت کند.

کمیسیون اروپا از متا خواست قابلیت‌هایی مانند پخش خودکار و الگوریتم‌های پیشنهادی را که موجب استفاده افراطی کاربران از این شبکه‌های اجتماعی می‌شوند، اصلاح کند و ابزار‌های مؤثرتری برای مدیریت زمان استفاده از این سکو‌ها در نظر بگیرد. در صورت تأیید نهایی تخلف، این شرکت ممکن است تا سقف ۶ درصد از درآمد سالانه جهانی خود جریمه شود.