نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان و استاندار کرمان در پیامی مشترک، از مردم استان برای حضور گسترده در مراسم بزرگداشت و سومین روز خاکسپاری «رهبر شهید انقلاب» یکشنبه ۲۱ تیر دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در این پیام مشترک حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی ومحمد علی طالبی، آمده است: در روز‌های اخیر، ایران اسلامی صحنه وداعی بزرگ و تاریخی با رهبری بود که شهادت ایشان اندوهی عمیق بر دل ملت ایران بر جای گذاشت و حضور گسترده مردم در آیین‌های وداع و بدرقه، جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

در ادامه این پیام، حضور مردم استان کرمان در مراسم برگزار شده، نمادی از وفاداری دیار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید عهد با ارزش‌های والای نظام اسلامی توصیف شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمان همچنین با قدردانی از حضور حماسی مردم و تلاش همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم مرتبط ، از مردم استان دعوت کردند: در مراسم بزرگداشت و سومین روز تدفین رهبر شهید انقلاب که یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۱۷ در مصلای امام علی (ع) کرمان برگزار می‌شود، حضوری گسترده داشته باشند.

در این پیام تأکید شده است: حضور پرشور مردم در این آیین، پیام روشنی از استمرار راه و آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت و همبستگی ملی و پایداری ملت ایران در مسیر عزت و اقتدار کشور خواهد بود.