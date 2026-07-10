ژرژ ژسوس به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال پرتغال انتخاب و جایگزین روبرتو مارتینس در این تیم شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکرد ناامید کننده‌ای داشت و در یک چهارم نهایی با شکست مقابل اسپانیا حذف شد.

ژسوس بر اساس توافق با فدراسیون فوتبال پرتغال، تیم ملی این کشور را در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا، یورو ۲۰۲۸ و جام جهانی ۲۰۳۰ هدایت خواهد کرد. او فصل گذشته نیز همراه با النصر عربستان و کریستیانو رونالدو موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ حرفه‌ای عربستان شد.

ژسوس ۷۱ ساله سابقه هدایت تیم‌هایی مانند بنفیکا، اسپورتینگ، الهلال، فلامنگو، فنرباغچه و النصر را در کارنامه دارد و حالا برای نخستین‌بار وارد عرصه مربیگری ملی می‌شود.