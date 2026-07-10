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مدیر حج و زیارت گیلان از آغاز مرحله اعلام آمادگی و فرایند ثبت نام متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ از ۲۱ تیر ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مدیرحج و زیارت گیلان گفت: با توجه به ابلاغ ریاست سازمان حج و زیارت و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، فرآیند اجرایی حج تمتع، امسال زودتر از سالهای قبل و از ۲۱ تیر ماه آغاز میشود تا تمامی مراحل ثبتنام، معاینات پزشکی، برنامهریزی کاروانها و هماهنگیهای اجرایی در چارچوب زمانبندی و با نظم بیشتری دنبال شود.
وحید اسکندری افزود: از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، فرآیند اعلام آمادگی واجدان شرایط بهصورت همزمان در سراسر کشور آغاز میشود و متقاضیان میتوانند مطابق اولویتهای اعلامشده و از طریق سامانه «حج من» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
وی گفت: اولویت اعلام آمادگی در روزهای اولیه مختص افرادی است که در کاروانهای حج سال ۱۴۰۵ثبتنام کرده، اما موفق به تشرف نشدهاند و پس از آن نیز دیگر دارندگان قبوض ودیعه گذاری، مطابق جدول زمانبندی اعلامی، امکان ثبت اعلام آمادگی خواهند داشت.
مدیرحج و زیارت گیلان با تأکید بر ضرورت به روز رسانی اطلاعات متقاضیان، افزود: متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت بهروزرسانی کرده و سپس با ورود به سامانه «حج من» و تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی، فرآیند اعلام آمادگی را نهایی کنند.
وحید اسکندری با اشاره به اهمیت بررسی استطاعت جسمی زائران گفت: پس از ثبت اعلام آمادگی، مشخصات پزشک معتمد و مدارک و آزمایشهای مورد نیاز از طریق پیامک برای متقاضیان ارسال میشود و لازم است افراد حداکثر در مدت ۷۲ ساعت به پزشک معرفیشده مراجعه کنند.
وی درباره مراحل مالی ثبتنام نیز اضافه کرد: باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینههای حج تمتع به صورت ارزی است و تعیین نرخ ارز منوط به تصویب مراجع ذیصلاح خواهد بود، مبلغ علی الحساب پیش ثبت نام پس از نهایی شدن از سوی سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.