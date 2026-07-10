مراسم اقامه نماز میت غیابی برای امام شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، با حضور گسترده علما، اندیشمندان، شخصیت‌های علمی و مذهبی و جمعی از مردم شهر کولنا در کشور بنگلادش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی علیزاده موسوی طی سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی، علمی، دینی و سیاسی امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت و از نقش برجسته ایشان در دفاع از اسلام، حمایت از ملت‌های مظلوم، مقابله با استکبار جهانی و تقویت وحدت امت اسلامی سخن گفت.

وی با اشاره به تأثیر اندیشه‌ها و مواضع امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای در جهان اسلام، تأکید کرد و گفت: راه، آرمان‌ها و پیام ایشان همچنان در میان ملت‌های آزاده و مسلمان جهان زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

اقامه نماز میت غیابی برای امام شهید در خولنای بنگلادش اقامه نماز میت غیابی برای امام شهید در خولنای بنگلادش اقامه نماز میت غیابی برای امام شهید در خولنای بنگلادش اقامه نماز میت غیابی برای امام شهید در خولنای بنگلادش اقامه نماز میت غیابی برای امام شهید در خولنای بنگلادش

در ادامه، نماز میت غیابی به امامت مولانا ابراهیم فضل‌الله، از علمای برجسته بنگلادش، اقامه شد و حاضران برای علو درجات امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای و عزت و سربلندی امت اسلامی دعا کردند.

در این مراسم، جمعی از علمای شیعه و اهل‌سنت، شخصیت‌های فرهنگی و دینی و مسئولان محلی، از جمله امیر جماعت اسلامی استان کولنا، حضور داشتند.

حاضران همچنین با ابراز همدردی با ملت ایران، شهادت امام آیت‌الله خامنه‌ای را ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام دانسته و بر ضرورت ادامه مسیر ایشان در دفاع از عدالت، مقاومت، وحدت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم تأکید کردند.