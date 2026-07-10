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مراسم اقامه نماز میت غیابی برای امام شهید آیتالله سیدعلی خامنهای، با حضور گسترده علما، اندیشمندان، شخصیتهای علمی و مذهبی و جمعی از مردم شهر کولنا در کشور بنگلادش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین سیدمهدی علیزاده موسوی طی سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی، علمی، دینی و سیاسی امام شهید آیتالله خامنهای پرداخت و از نقش برجسته ایشان در دفاع از اسلام، حمایت از ملتهای مظلوم، مقابله با استکبار جهانی و تقویت وحدت امت اسلامی سخن گفت.
وی با اشاره به تأثیر اندیشهها و مواضع امام شهید آیتالله خامنهای در جهان اسلام، تأکید کرد و گفت: راه، آرمانها و پیام ایشان همچنان در میان ملتهای آزاده و مسلمان جهان زنده و الهامبخش خواهد ماند.
در ادامه، نماز میت غیابی به امامت مولانا ابراهیم فضلالله، از علمای برجسته بنگلادش، اقامه شد و حاضران برای علو درجات امام شهید آیتالله خامنهای و عزت و سربلندی امت اسلامی دعا کردند.
در این مراسم، جمعی از علمای شیعه و اهلسنت، شخصیتهای فرهنگی و دینی و مسئولان محلی، از جمله امیر جماعت اسلامی استان کولنا، حضور داشتند.
حاضران همچنین با ابراز همدردی با ملت ایران، شهادت امام آیتالله خامنهای را ضایعهای بزرگ برای جهان اسلام دانسته و بر ضرورت ادامه مسیر ایشان در دفاع از عدالت، مقاومت، وحدت اسلامی و حمایت از ملتهای مظلوم تأکید کردند.