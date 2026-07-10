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پس از این که اندی برنهام، نخست وزیر آینده انگلیس، از عملکرد حزبش درباره نسل کشی رژیم صیهونیستی در غزه، پوزش خواست، واکنش شدیدی صهیونیستها در انگلیس را برانگیخت و حملات آنها آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، تارنمای روزنامه گاردین نوشت: نخستوزیر منتخب روز پنج شنبه ویدئویی را در رسانههای اجتماعی منتشر کرد که در آن از واکنش قبلی حزب کارگر درباره خشونت در غزه عذرخواهی کرد و اذعان کرد که دولت در درخواست آتشبس بسیار کند عمل کرده است. او در این ویدئو گفت: میدانم بسیاری از مردم احساس میکنند که در آغاز اقدام نظامی اسرائیل در غزه، حزب من درست متوجه نشده است - و من از این بابت متاسفم. واکنش اغلب به اندازه کافی خوب نبوده است. ما باید بهتر عمل کنیم.
اندی برنهام با واکنش شدید جامعه یهودیان صهیونیست در انگلیس مواجه شد که میگویند "نگرانیهای قابل توجهی" در مورد اظهارات او مبنی بر نظارت بر سیاست سختگیرانهتر علیه اسرائیل در حمایت از غزه دارند. در حالی که این بیانیه مورد استقبال بسیاری از اعضای حزب کارگر قرار گرفته است، هیئت نمایندگان یهودیان بریتانیا و شورای رهبری یهودیان روز جمعه نگرانی خود را در مورد این اظهارات ابراز کردند.
این گروهها در بیانیهای اعلام کردند: ما با تیم اندی برنهام در تماس بودهایم تا نگرانیهای مهم خود را در رابطه با اظهارات دیروز او مستقیماً به او منتقل کنیم. ما از رویکرد عدم تحمل او در قبال یهودستیزی استقبال میکنیم، ادعای او مبنی بر اینکه هیچ تضادی بین مبارزه با یهودستیزی و مخالفت با اقدامات دولت اسرائیل وجود ندارد تأیید میکنیم و نگرانی خود را در مورد وضع انسانی در نوار غزه به اشتراک میگذاریم. با این حال، نمیتوان با یهودستیزی بدون پرداختن به همه عوامل آن مقابله کرد. در بریتانیای امروز، این شامل افراطگرایان اسلامگرا، چپ افراطی و راست افراطی میشود که فراتر از انتقاد از دولت اسرائیل، به نفرتپراکنی علیه یهودیان و اسرائیلیها روی میآورند.
آقای برنهام در ویدیوی خود از واکنش اولیه حزب کارگر به اقدام نظامی اسرائیل در غزه عذرخواهی کرد و اذعان داشت که این حزب "درست متوجه نشده است. این مداخله قابل توجه است و نشان دهنده فاصله گرفتن از رویکرد دولت استارمر است که اصرار داشت اسرائیل "حق دفاع از خود را دارد".
این بدان معناست که فروش اسلحه به اسرائیل میتواند تحت رهبری آقای برنهام ممنوع شود، در حالی که وزارت امور خارجه در حال حاضر به دنبال راههایی برای جلوگیری از ورود کالاها و خدمات از شهرکهای یهودی نشین به بریتانیاست، بدون اینکه تأثیری بر تجارت مشروع با اسرائیل داشته باشد.
آقای برنهام همچنین سعی کرد نشان دهد که یهودستیزی در حزب را نمیپذیرد و بار دیگر حملات ۷ اکتبر به اسرائیل و همچنین حملات تروریستی به کنیسهها و یهودیان در گلدرز گرین در لندن و هیتون پارک در منچستر را به شدت محکوم کرد.
اما هیئت نمایندگان یهودیان بریتانیا و شورای رهبری یهودیان افزودند که منتقدان از "تصویرسازیهای تحریفشده یا یکجانبه از وضعیت غزه" برای "برجسته کردن تنها دولت یهودی جهان" استفاده میکنند.
آقای برنهام، که انتظار میرود در ۲۰ ژوئیه به عنوان نخستوزیر منصوب شود، گفت که حزب باید تحت رهبری او "بهتر عمل کند" و او از طریق تحریم افراد و نهادها، فشار بیش تری بر دولت اسرائیل وارد کند، زیرا او در پی جلب حمایت رأیدهندگانی است که حزب را به دلیل موضعش در مورد غزه رها کردهاند.
" ما باید برای اعمال فشار بر دولت اسرائیل کارهای بیشتری انجام دهیم... بله، ما گامهای مهمی برداشتهایم...، اما بیایید صادق باشیم، بریتانیا در درخواست آتشبس خیلی کند بود؛ و اکنون باید برای تقویت رویکرد خود کارهای بیشتری انجام دهیم. "
این اتفاق در حالی رخ داد که روز پنج شنبه، معرفی نامزدها برای جایگزینی کایر استارمر به عنوان رهبر حزب کارگر آغاز شد و تاکنون آقای برنهام تنها نامزد معرفی شده است. پس از آنکه آقای برنهام خود را نامزد کرد، تعدادی از نمایندگان مجلس حزب کارگر انگلیس، برگههای نامزدی خود را برای او در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند که نشانهای از همبستگی است. آقای برنهام برای نامزد کردن خود به یک نماینده دیگر نیاز دارد تا از نظر ریاضی، ایستادن در مقابل او غیرممکن شود و مایک تپ، معاون وزیر کشور، گفت که در زمان بازگشت مجلس عوام در روز دوشنبه، از او حمایت خواهد کرد. "