تحلیل‌گران و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی با تمرکز بر ابعاد وجودی رهبر شهید ایران، این شخصیت را معمار یک سیستم پویا و متکی بر اصول، فراتر از اشخاص توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ تحلیل‌گران و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی با تمرکز بر ابعاد وجودی رهبر شهید ایران، این شخصیت را معمار یک سیستم پویا و متکی بر اصول، فراتر از اشخاص توصیف کردند.

در حالی که نگاه جهانیان به مراسم وداع باشکوه ملت ایران با رهبر شهید دوخته شده بود، تحلیلگران برجسته بین‌المللی با گذر از نگاه‌های سطحی، از توانایی ایشان در پایه‌گذاری نظامی متکی بر ساختار به جای افراد، سخن می‌گویند.

ولی نصر، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در مدرسه مطالعات عالی بین‌المللی «جانز هاپکینز»، ضمن پیچیده و عمیق توصیف کردن شخصیت رهبر شهید، اظهار کرد: «آیت‌الله خامنه‌ای تنها یک سیاستمدار نبود؛ او اندیشمند و معماری بود که با مطالعه گسترده به‌ویژه در حوزه‌های ادبیات ضد امپریالیستی، فراتر از امور روزمره سیاسی عمل می‌کرد.»

علی بن‌مسعود المعشنی، تحلیل‌گر برجسته عمانی نیز با اشاره به ابعاد چندگانه شخصیت ایشان، او را فقیهی دانشمند، سیاستمداری مجرب و چهره‌ای جامع‌الاطراف دانست که با نگاهی چندبعدی و اندیشه‌ای فراگیر، مسیر هدایت امت را هموار می‌کرد.

در همین راستا، جولیا قاسم، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با اشاره به تأثیر شهادت ایشان بر انسجام ملی، گفت: «شهادت ایشان روح تازه‌ای به وحدت جامعه بخشید. سیدعلی خامنه‌ای کسی بود که در اوج ناملایمات، بدون پناه گرفتن در سنگر‌های امن، در خانه خود ماند و با آغوش باز شهادت در راه خدا را پذیرفت؛ اقدامی که منجر به آگاهی بیشتر و اتحاد عمیق‌تر ملت ایران شد.»

تحلیل‌گران متفق‌القول‌اند که این ویژگی‌های شخصیتی و نگاه راهبردی، باعث شد تا نظامی که ایشان پرچمدار آن بود، امروز در آزمون بزرگِ فقدان رهبر، سربلند و متحد در مسیر آرمان‌های خود باقی بماند.