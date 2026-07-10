به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، در بخشی از این پیام آمده است:

اجتماع بزرگ و حضور همیشه در صحنه مردم سیستان و بلوچستان در مراسم تشییع وتدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی جلوه‌ای از میهن دوستی، وفاداری و همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب (ره) و بیعتی مجدد با رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) بود. حرکتی که چشمان جهانیان را مبهوت خود ساخت و آنان را در بهت و شگفتی فرو برد.

اینجانبان؛ از حضور گسترده شما مردم مرزدار و انقلابی استان سیستان و بلوچستان دراین حرکت عظیم مردمی قدردانی و تشکر نمائیم.

بی‌تردید؛ این اتحاد ارزشمند و انسجام ناگسستنی مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحت ولایت مطلقه فقیه، رمز پیروزی، موفقیت، پیشرفت و توسعه همه جانبه استان خواهد بود.

مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زاهدان

منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان