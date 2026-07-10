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نماینده ولی فقیه واستاندار در پیامی مشترک از حضور حماسی مردم سیستان وبلوچستان درآیین تشییع وتدفین باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، در بخشی از این پیام آمده است:
اجتماع بزرگ و حضور همیشه در صحنه مردم سیستان و بلوچستان در مراسم تشییع وتدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی جلوهای از میهن دوستی، وفاداری و همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمانهای امامین انقلاب (ره) و بیعتی مجدد با رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) بود. حرکتی که چشمان جهانیان را مبهوت خود ساخت و آنان را در بهت و شگفتی فرو برد.
اینجانبان؛ از حضور گسترده شما مردم مرزدار و انقلابی استان سیستان و بلوچستان دراین حرکت عظیم مردمی قدردانی و تشکر نمائیم.
بیتردید؛ این اتحاد ارزشمند و انسجام ناگسستنی مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحت ولایت مطلقه فقیه، رمز پیروزی، موفقیت، پیشرفت و توسعه همه جانبه استان خواهد بود.
مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زاهدان
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان