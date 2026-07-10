به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی یک تماس، یک خدمت، شعار نیروهای متخصصی است که در ایام بدرقه و وداع باشکوه رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی، یاریگر زائران و عزادارانی بودند که خودروهایشان دجار نقص فنی شده بود.

طرح« امداد ایران ماهر » در خدمت زائران مراسم وداع و تشییع قائد شهید؛ از خدمات فنی خودرو تا اسکان در مراکز اموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی را در بر می گرفت.

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آرش اخوان مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی، پيش از اجرای این طرح گفته بود: «تیم‌های متخصص ما در رشته‌های اتومکانیک و برق خودرو، با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان، مهارت‌آموختگان و شبکه همکاران فنی، خدمات امداد جاده‌ای را در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس ارائه می‌کند. علاوه بر این، برای تسهیل رفاهی عزاداران، از ظرفیت مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای استان برای اسکان زائران استفاده خواهد شد تا خدماتی متناسب با نیازهای آنان در محیطی امن و مجهز ارائه شود.»



