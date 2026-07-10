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فرمانده انتظامی بندرانزلی از دستگیری هنجارشکنان و عاملان ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: ماموران انتظامی در پی دریافت خبری مبنی بر ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی تعدادی خودرو در جاده رشت - انزلی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی تعداد زیادی خودروی متخلف را که با تغییر وضعیت ظاهری باعث نارضایتی شهروندان و اخلال در نظم عمومی شده بودند، در کمتر از ۲۰ دقیقه متفرق و ۳ دستگاه خودروی متخلف را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی بندرانزلی بابیان اینکه پلیس با هرگونه اقدامی که آرامش و امنیت روانی مردم را به مخاطره بیندازد با قاطعیت برخورد میکند، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و گزارشهای مربوط به ناهنجارهای اجتماعی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.