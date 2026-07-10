رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: دشمن تروریست باید بداند که تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ رمضان باز نخواهد گشت و این تنگه با ترتیبات ایران مدیریت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار با اشاره به تلاش مذبوحانه آمریکا برای حمله نظامی به کشورمان گفت: دشمن تروریست باید بداند که تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ رمضان باز نخواهد گشت و این تنگه با ترتیبات ایران مدیریت خواهد شد بنابراین هرچه تلاش کند، چیزی بدست نخواهد آورد و ایران اسلامی در دفاع از منافع ملت و کشور، ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: حملات دشمن تروریست آمریکا به کشورمان در روز‌های اخیر، طرحی رسانه‌ای برای پوشاندن عظمت و شکوه حضور میلیونی مردم در بدرقه رهبر شهید است؛ آنها می‌خواهند با ایجاد بحران، توجه جهان را از این همبستگی عظیم منحرف کنند.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: به دشمن تروریست آمریکا و متحدانش هشدار می‌دهیم؛ تحت هیچ شرایطی، در میدان نبرد، دست ما از ماشه جدا نخواهد بود و هرگونه تعرض، با پاسخی ویرانگر روبه‌رو خواهد شد.