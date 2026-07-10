\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0631 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0634\u0647\u0631 \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n