آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان در قدردانی از مردم در تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، در متن این بیانیه آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

امروز، تاریخ برگ دیگری از وفاداری را ورق زد؛ امت اسلام، پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رحمه‌الله) را از مصلای تهران تا حرم رضوی، در مسیری پر از اشک و حماسه، بدرقه کردند. این وداع، تنها یک تشییع نبود؛ تجدید بیعتی بود با آرمان‌های ولایت، که در نجف و کربلا نیز طنین‌انداز شد و جهانیان، عظمت این پیوند ناگسستنی را به تماشا نشستند.

در این روز‌های سوگوار، شما مردم بزرگوار گلستان، با حضور پرشکوه و آگاهانه‌تان در مراسم تشییع و بزرگداشت، و نیز با برپایی موکب‌های خدمت‌رسان، جلوه‌ای از بصیرت، همبستگی و وفاداری ملی را به نمایش گذاشتید و پاسخی کوبنده به دشمنان این مرز و بوم دادید.

اینجانبان، از صمیم قلب، از همه شما عزیزان، جوانان انقلابی، دستگاه‌های اجرایی، هیئات مذهبی و گروه‌های جهادی سپاسگزاری می‌کنیم. این حضور ماندگار، سرمایه‌ای گران‌بها برای آینده انقلاب و استمرار راه شهیدان و تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است.

خدایا! این اشک‌ها و قدم‌ها را در زمره یاران حسین علیه‌السلام ثبت فرما و ما را بر عهد خویش، تا آخرین نفس، پایدار بدار.

سلام بر مردم بصیر ایران، به ویژه ملت نجیب گلستان؛ و سلام بر برادران عراقی که در این غم، شریک ما بودند.

از درگاه خداوند، برای همگان عزت، توفیق خدمت و پایداری در راه حق مسئلت داریم.

سیدکاظم نورمفیدی

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان

علی‌اصغر طهماسبی

استاندار گلستان