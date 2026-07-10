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مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان البرز از برگزاری آیین شام غریبان و مراسم بزرگداشت رهبر شهید در مساجد و مصلاهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، حجتالاسلام کاظم شکری، مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان البرز، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز اظهار کرد: آیین شام غریبان به یاد رهبر شهید با حضور مردم و نمازگزاران در مساجد استان برگزار میشود.
حجتالاسلام شکری همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید خبر داد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم استان در برنامههای اخیر اظهار داشت: در روزهای گذشته، ۱۳۱ تجمع میدانی در کرج با حضور پرشور مردم در دفاع از امنیت و تجدید بیعت با رهبر انقلاب برگزار شد که جلوهای از همبستگی و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی بود.