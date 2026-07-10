مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران گفت: این انجمن در داخل کشور دارای ۳۶۰ و در خارج دارای ۱۰ شعبه است و این شعب یا دفاتر نقش مهمی در ترویج و معرفی این هنر اصیل و ایرانی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، سید حیدر موسوی در مراسم انتخابات هیات مدیره انجمن خوشنویسان اردبیل گفت: امسال هفتاد و ششمین سال تاسیس انجمن خوشنویسان ایران است.

وی افزود: خوشنویسان مطرح کشوری در استان اردبیل حضور دارند و سالانه جوایز بین المللی زیادی را از آن خود می‌کنند و این استان از استان‌های نمونه خوشنویسی کشور است.

مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران تاکید کرد: خوشنویسی اردبیل هنر مقدس و محترمی است و باید به آن و هنرمندان مربوطه ارج نهاده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل هم در این آئین گفت: شعبه انجمن خوشنویسان اردبیل از سال ۹۷ تا امروز با مدیریت استاد معترض فعال بوده است.

امیر رجبی با اشاره به ظرایف و دقایق هنر خوشنویسی، اهل خط و خوشنویس بودن مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل را افتخار و عامل انگیزش هنرجویان این رشته زیبا اعلام کرد.

وی افزود: استاندار برای ساخت خانه انجمن خوشنویسان اردبیل تاکید دارد و مراحل اولیه کار آماده شده است.