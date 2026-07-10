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معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس کردستان در بازدید از روند آمادهسازی برای برگزاری اجلاسیه شهدای شهرستان کامیاران گفت: این اجلاسیه ۲۰ شهریورماه همزمان با سالروز آزادسازی بخش موچش در این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان امروز در جمع اعضای کمیتههای سی گانه کنگره در شهرستان کامیاران حضور یافت و روند اجرای برنامهها و میزان پیشرفت فعالیتها را بررسی کرد.
سرهنگ شعبانی با اشاره به روند برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، از آغاز اجلاسیههای شهرستانی، قشری، موضوعی و یگانی این رویداد بزرگ فرهنگی خبر داد و گفت: شهرستان کامیاران نیز با بسیج همه ظرفیتهای مردمی و اجرایی، خود را برای برگزاری اجلاسیه ۴۳۰ شهید والامقام این شهرستان آماده میکند.
وی با بیان اینکه دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان، بزرگترین رویداد فرهنگی استان در سال جاری است، اظهار کرد: نخستین دوره این کنگره در سال ۱۳۹۸ برگزار شد و اکنون با برنامهریزیهای گسترده، دومین دوره آن در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان با اشاره به آغاز برنامهریزیهای لازم برای برگزاری این رویداد از سال گذشته افزود: اقشار مختلف مردم، دستگاهها و یگانهای اجرایی در حال برگزاری اجلاسیههای تخصصی و شهرستانی خود هستند تا زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر اجلاسیه پایانی کنگره فراهم شود.
سرهنگ شعبانی با اشاره به اینکه اجلاسیههای شهرستانی از هفته گذشته آغاز شده تصریح کرد: در ادامه این روند، اجلاسیههای قشری، موضوعی و یگانی نیز برگزار میشود و در کنار آن، تولید محصولات فرهنگی و اجرای برنامههای متنوع در حوزههای مختلف، بخشی از فرآیند آمادهسازی برای برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان خواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه با همت مسئولان و اقشار مختلف مردم، شهرستان کامیاران آمادگی لازم برای برگزاری اجلاسیه شهرستانی در تاریخ ۲۰ شهریورماه را خواهد داشت تأکید کرد: این اجلاسیه که با هدف پاسداشت یاد و خاطره ۴۳۰ شهید والامقام شهرستان کامیاران برگزار میشود، گامی ارزشمند در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال آرمانهای شهدا به نسل جوان خواهد بود