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استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر نگاه رهبر شهید به جایگاه زنان گفت: در اندیشه اسلامی، حیا و عفاف نه مانعی برای حضور زنان، بلکه بستری برای ایفای نقش مؤثر آنان در عرصههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، اعظم کیانی، استاد حوزه و دانشگاه، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: یکی از مهمترین ویژگیهایی که برای زن مسلمان مطرح میشود، حیا و عفاف است؛ موضوعی که در منظومه فکری رهبر شهید نیز جایگاه ویژهای داشت و با تعلیمات دینی پیوند خورده است.
وی با حضور در برنامه سیمای البرز افزود: در این نگاه، زن نباید به ابزاری برای بهرهبرداری تبدیل شود، بلکه باید در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقشآفرینی مؤثر داشته باشد.
کیانی با اشاره به الگوهای رایج درباره جایگاه زن در شرق و غرب گفت: رهبر شهید، هم الگوهای سنتی و عقبمانده و هم نگاه ابزاری به زن در برخی جوامع غربی را مورد نقد قرار میدادند و بر ارائه الگویی مبتنی بر آموزههای اسلامی تأکید داشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه در برنامه نگاه مردم ادامه داد: در اندیشه اسلامی، حجاب و عفاف بهعنوان بستری برای حضور فعال و اثرگذار زنان در جامعه معرفی شده است و اگر قرار نبود زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشند، اساساً چنین آموزههایی برای تنظیم این حضور معنا پیدا نمیکرد.
وی با اشاره به مفاهیمی همچون «ولایت اجتماعی» و «جهاد اجتماعی» در اندیشه رهبر شهید تصریح کرد: این مفاهیم، بر مسئولیت و نقشآفرینی زنان در پیشبرد اهداف جامعه اسلامی تأکید دارد.
کیانی حضور گسترده بانوان در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید را جلوهای از این نقشآفرینی دانست و گفت: زنان با حفظ پوشش و هویت خود، پیامهایی از اقتدار، مشارکت اجتماعی و حضور فعال را به جامعه و افکار عمومی منتقل کردند.
وی در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: حضور پرشمار بانوان در این مراسم، نشان داد که نگاه به جایگاه زن در اندیشه اسلامی، نگاهی فراتر از تقسیمبندیهای جنسیتی است و ظرفیتهای زنان را در عرصههای مختلف اجتماعی به رسمیت میشناسد.