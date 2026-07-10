مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با اعلام خبر آتش سوزی در شرکت آکسین پالایش در شهرک صنعتی شهر سراب حمام پلدختر گفت: تیم‌های آتش نشانی برای جلوگیری از سرایت آتش به سایر شرکت‌های شهرک و اطفای حریق در منطقه حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: حریق در شرکت اکسین پالایش واقع در مجموعه صنعتی سراب حمام شهر پلدختر از ساعت ۱۷ امروز آغاز شد و با سرعت رو به گسترش است.

مهدی پازوکی افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی از شهر‌های پلدختر، معمولان و سراب حمام در محل حضور دارند و تمام توان خود را برای مهار شعله‌ها به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به حجم آتش سوزی افزود: امکان نزدیک شدن به محل حادثه وجود ندارد و تنها اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرایت آتش به سایر شرکت‌ها در شهرک صنعتی در حال انجام است.

همزمان با این حادثه، مقامات محلی از شهروندان و ساکنان مناطق اطراف خواسته‌اند تا از تردد در مسیر‌های منتهی به شهرک صنعتی سراب حمام خودداری کنند تا راه برای تردد خودرو‌های امدادی باز بماند.