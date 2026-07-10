\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0634\u0631\u0641\u06cc\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062f\u0633\u062a\u06a9 \u0628\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0633\u0627\u062d\u0644 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u060c \u0645\u0642\u0635\u062f \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a.