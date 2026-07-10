مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از راه‌اندازی دفتر فروش پنل‌های خورشیدی توسط شرکت تعاونی عشایری در پارس‌آباد خبر داد و آن را گامی مؤثر در توسعه خدمات به جامعه هدف عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی پیرجاهد گفت: فروش پنل‌های خورشیدی با قیمت مناسب در راستای توسعه خدمات نوین و پاسخگویی به نیاز‌های روز جامعه عشایری صورت می‌گیرد.

وی افزود: در مرکز یاد شده انواع پنل‌های خورشیدی با گارانتی معتبر و قیمت مناسب در اختیار عشایر استان قرار گرفته است تا دسترسی خانوار‌های عشایری به انرژی پاک، مطمئن و پایدار بیش از گذشته تسهیل شود.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با دعوت از عشایر برای بهره‌مندی از این خدمت جدید، تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، با مدیرعامل شرکت تعاونی تماس بگیرند.