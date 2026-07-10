خیل عاشقان و دلدادگان پدر مهربان امت پس ازبدرقه و آخرین وداع درتهران، قم و مشهد مقدس راهی استان کرمان شدند و خونخواه امام شهید امت در تجمعات شبانه‌اند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛پیکر مطهر آقای شهید ایران پس از تشییع بی نظیر و تاریخی در شهر‌های مختلف ایران و عراق سرانجام در آرامگاه ابدیشان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام آرام گرفت.

آئین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب از جانب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای هم از امشب به مدت سه شب در صحن آزادی حرم رضوی برگزار میشود.

و اما خیل عاشقان و دلدادگان پدر مهربان امت پس ازبدرقه و آخرین وداع درتهران و قم و مشهد راهی استان شده‌اند و خونخواه رهبر شهیدمان در تجمعات شبانه‌اند.