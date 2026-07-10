به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه روند آماده‌سازی تیم ملی پدل ایران در مسیر بازی‌های آسیایی ناگویا امروز و در رقابت‌های FIP گرجستان، صحابه فرد و زهرا کهریزی در تفلیس به مصاف تیمی از روسیه رفتند که این بازی با برتری ۲ بر یک تیم ایران همراه بود.

در ادامه این مسابقات، دختران کشورمان باید فردا به مصاف تیمی دیگر از روسیه بروند که سید سوم این رویداد به شمار می‌روند. همچنین در دیگر رقابت‌های برگزار شده پدلیست‌های کشورمان برابر رقبای خود به برتری دست یافتند که نتایج آن به این شرح است:

امیرمحمد جمشیدی و ایمان حسینی ۲ بر صفر تیم آذربایجان را شکست دادند و آریا جعفر و آرشام نژادماریان نیز با همین نتیجه تیمی از ترکیه و گرجستان را از پیش رو برداشتند. بهبودی به همراه هم تیمی خود از ترکیه تیمی از فرانسه و آمریکا را ۲ بر صفر شکست داد و فرساد شاهی نیز به همراه هم تیمی خود از آرژانتین ۲ بر صفر تیمی از گرجستان را مغلوب کرد.

فیروزه عزیزی و صادقی فسایی ۲ بر یک تیمی از گرجستان را مغلوب کردند و صادقی و رافعی نیز ۲ بر صفر تیمی از عراق و اسلواکی را از پیش رو برداشتند. بیابانی زنوز و کهریزی ۲ بر صفر تیمی از آذربایجان و اوکراین را شکست دادند.