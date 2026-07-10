به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشی از راهروهای منتهی به رواق دارالذکر محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب به روی زائران باز شده است.

هم اکنون زائران امام شهید از محل راهروها امکان زیارت مزار رهبر شهید و خانواده ایشان را دارند.

امشب بعد از نماز مغرب و عشا، رواق دارالذکر به طور کامل به روی زائران باز خواهد شد.

رواق دارالذکر در پایین پای حضرت و در نزدیکی روضه منوره قرار دارد.

رهبر شهید انقلاب در تشرف هایشان به حرم مطهر از این رواق به زیارت امام رضا (ع) مشرف می شدند.