به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین مراسم هر ۵ قوم بویین میاندشت با گرامیداشت یاد وخاطره قائد شهید امت در سوگ آن مجاهد نستوه عزاداری کردند و با برشمردن ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید، مسیر ایشان را مسیر حقانیت وحرکت به سوی اقتدار وتعالی ایران اسلامی دانستند.

مردم گفتند :این مسیر ادامه خواهند داد وبا پشتیبانی از فرزند خلف ایشان اجازه نخواهیم داد که دشمن به ایران اسلامی طمع داشته باشد.

بویین میاندشت با داشتن ۵ قوم ترک، لر، فارس، گرجی وارمنی به سرزمین اقوام معروف است.