قدردانی نماینده ولی فقیه در لرستان از حضور با شکوه مردم در بدرقه رهبر شهید
نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد در پیامی از حضور باشکوه مردم استان لرستان در آیینهای تشییع، وداع و بزرگداشت امام شهید قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، متن پیام قدر دانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان از حضور حماسی مردم استان در وداع با رهبر مجاهد ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
میلیونها نفر در حماسهای تاریخساز و فراموشنشدنی، برای وداع و تشییع رهبر شهید، آیتاللهالعظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، قیام کردند و بار دیگر جهان را در برابر عظمت، اقتدار و پیوند ناگسستنی امام و امت، به حیرت فرو بردند.
وداع با امام شهید ایران، آغاز فصل دیگری از خیزش، بیداری و مجاهدت ملت بزرگ ایران است. از امروز، مکتب، اندیشه و راه امام شهید با قدرتی مضاعف در جان ملتها جریان خواهد یافت و جهان بیش از گذشته این سخن گوهربار ایشان را درک خواهد کرد که فرمودند: «عزای ما به معنای ماتم گرفتن نیست؛ جنس عزای ما از جنس عزای سیدالشهداء (علیهالسلام) است؛ و ما را به حرکت، پیشرفت برای کار و مجاهدت وامیدارد.»
در طول هفته گذشته، با برنامهریزی و محوریت ستاد برگزاری مراسم ویژهبرنامههای باشکوهی با حضور انبوه مردم ولایتمدار سراسر استان لرستان برگزار شد و صحنههایی کمنظیری از همبستگی و تجدید میثاق با آرمانهای امام شهید را به نمایش گذاشت.
همزمان، آیینهای باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید در شهرهای تهران، قم، مشهد با حضور میلیونی مردم برگزار شد و مردم ولایتمدار استان لرستان نیز با حضوری گسترده در این مراسمها، بهویژه در آیین تشییع در مصلای بزرگ تهران، قم و مشهد با برگزاری عزاداری، سینهزنی، آیین سنتی گِلمالی و دیگر جلوههای حماسی، تصویری ماندگار از ارادت، وفاداری و روحیه انقلابی مردم این استان را در حافظه تاریخ ثبت کردند.
در استمرار این حماسه عظیم، حضور پرشور دلدادگان ولایت در کشور عراق و مردم شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی با برگزاری آیینهای باشکوه عزاداری و تشییع امام شهید، وفاداری و برادری مثالزدنی خود را با پیروی از راه امام شهید و حمایت از ملت ایران به نمایش گذاشتند و برگ زرین دیگری در تاریخ وحدت امت اسلامی رقم زدند که این خود به دریای خروشانی تبدیل خواهد شد که پایههای نظام سلطه و استکبار جهانی را به لرزه درخواهد آورد.
روح بلند امام شهید ما امروز زندهتر، اثرگذارتر از همیشه است و ملتهای آزاده را در مسیر مقاومت و عزت یاری خواهد کرد و خون پاک او، همانند خون جد مظلومش حضرت سیدالشهداء (علیهالسلام)، احیاگر ملتهاست و مسئولیت سنگینی برای پاسداری از اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی بر دوش همگان نهاده است.
اینجانب، ضمن عرض تسلیت مجدد این مصیبت عظیم، از حضور باشکوه، حماسی و کمنظیر مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان لرستان در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید در تهران، قم و مشهد، همچنین از مشارکت ارزشمند آنان در برگزاری آیینها و ویژهبرنامههای هفته گذشته با محوریت ستاد برگزاری مراسم متشکل از گروههای مردم نهاد، هیئتهای مذهبی و مواکب حسینی، نهادهای اجرایی سیاسی، نظامی و انتظامی و امنیتی، تبلیغی و رسانهای، دینی و فرهنگی در سراسر استان، صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم. همچنین از ملت بزرگ، مؤمن و وفادار عراق که با برگزاری آیینهای باشکوه در نجف اشرف و کربلای معلی و میزبانی شایسته از عزاداران، جلوهای ماندگار از وحدت، اخوت اسلامی و ارادت به ولایت را به نمایش گذاشتند، قدردانی میکنم.
از این رو ضمن تجدید بیعت با رهبری معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، همگان را به استمرار حرکت خصوصا با حضور در اجتماعات شبانه در مسیر نورانی ولایت، حفظ وحدت، تقویت روحیه انقلابی و پاسداری از ارزشهای اسلام و انقلاب دعوت میکنم.
ملت بزرگ ایران و محور مقاومت در این حضور پرشکوه و دهها میلیونی خود، خواستار برخورد و انتقام قاطع از رئیس جمهور خبیث آمریکا و نخست وزیر جلاد رژیم صهیونیستی و دیگر آمران و عاملان شهادت امام شهید و دیگر شهدا بوده و بر این مطالبه اصرار دارند.
ضروری است دولت و ملت این خواسته قانونی و شرعی و ملی را قاطعیت و جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند. قطعا این مطالبه «یا لثارات الخامنهای» هرگز خاموش نخواهد شد و ملت ایران با نصرت الهی و دعای حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و حضور مردم و قوت و فداکاری نیروهای مسلح و بسیج مردمی تا تحقق کامل عدالت، عزت و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، مستحکم، متحد و سربلند به راه خود ادامه خواهد داد و بر دشمنان آمریکایی و صهیونی غلبه خواهد کرد.