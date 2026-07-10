آیین سنتی ۲۵ محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام، امسال همزمان با سوگ رهبر فقید انقلاب، رنگ و بوی دیگری گرفت.

بازار اصفهان پیوند عاشورا و ولایت

بازار اصفهان پیوند عاشورا و ولایت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بازار تاریخی اصفهان امروز در سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع) میزبان آیینی ۷۲ ساله بود؛ مراسمی که امسال همزمان با سوگ فقدان رهبر فقید انقلاب اسلامی، با حال و هوایی متفاوت برگزار شد و عزاداران حسینی با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، یاد و راه بزرگان مکتب عاشورا را گرامی داشتند.

از نخستین ساعات صبح، بازار تاریخی اصفهان با بیرق‌های سیاه و پرچم‌های عزا، آماده برگزاری آیین سنتی ۲۵ محرم شد؛ مراسمی که بیش از هفت دهه است به همت هیئت‌های مذهبی بازار برگزار می‌شود و هر ساله جمعی از عاشقان اهل بیت (ع) را گرد هم می‌آورد.

گزارش مهدی ستوده

در این آیین، دسته‌های عزاداری با حضور در راسته‌ها و گذرهای تاریخی بازار، در پاتوق‌های قدیمی هیئت‌ها به سوگواری پرداختند و با مرثیه‌سرایی مداحان اهل بیت (ع)، یاد مصائب امام سجاد (ع) پس از واقعه عاشورا و دوران اسارت آن حضرت در شام را زنده کردند.

اما محرم امسال برای عزاداران اصفهانی رنگ و بوی دیگری داشت؛ چراکه سوگ شهادت و وداع با رهبر فقید انقلاب اسلامی، این مراسم سنتی را با اندوهی مضاعف همراه کرد.

عزاداران بازار اصفهان در کنار سوگواری برای امام سجاد (ع)، بر تداوم مسیر عاشورا و ارزش‌هایی که بزرگان انقلاب بر پایه آن حرکت کردند، تأکید کردند؛ مسیری که از پیام‌رسانی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پس از کربلا آغاز شد و در دوره معاصر با الهام از فرهنگ عاشورا ادامه یافت.

یکی از حاضران در این مراسم گفت: «امام سجاد (ع) با دعا، روشنگری و روایت حقیقت، پیام عاشورا را زنده نگه داشت و امروز وظیفه ماست که این مسیر را ادامه دهیم.»

آیین ۷۲ ساله عزاداری بازار تاریخی اصفهان در روز شهادت امام سجاد (ع)، امسال همزمان با مراسم وداع و خاکسپاری رهبر فقید انقلاب اسلامی برگزار شد و عزاداران با حضور پرشور خود، جلوه‌ای از پیوند میان سنت‌های مذهبی، فرهنگ عاشورایی و دلبستگی‌های اعتقادی مردم اصفهان را به نمایش گذاشتند.

مراسم شهادت امام سجاد هر ساله از مسجدالفتاح خیابان مولوی اصفهان آغاز می شود و در بازار تاریخی اصفهان ادامه پیدا می‌کند .