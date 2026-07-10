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نماینده ولی فقیه و استاندار خراسان شمالی با صدور پیامی از حضور حماسی مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید، تشکر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی حجت الاسلام و المسلمین نوری نماینده ولی فقیه در استان و بهمن نوری استاندار خراسان شمالی با صدور پیامی از حضور حماسی و باشکوه مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید، تشکر کردند.
در بخشی از این پیام آمده: مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار خراسان شمالی، حضور باشکوه و مسئولانه شما در آیین تشییع رهبر شهید، جلوهای ماندگار از ایمان، وفاداری، همدلی و انسجام مردم این دیار را به نمایش گذاشت و بار دیگر ثابت کرد که خراسان شمالی در بزنگاههای تاریخی، همواره پیشگام و سرافراز است.
بر خود لازم میدانیم از همه هماستانیهای عزیز که با حضور پرشکوه خود در این مراسم حماسی، شکوهی کمنظیر آفریدند، صمیمانه قدردانی کنیم. همچنین از همه کسانی که با روحیه ایثار و خدمت، داوطلبانه در اسکان زائران، برپایی و پشتیبانی مواکب، پذیرایی از زائران، تأمین امکانات، مدیریت تردد، حفظ نظم و امنیت، خدمات امدادی، بهداشتی و سایر عرصههای خدمترسانی مشارکت داشتند، صمیمانه سپاسگزاریم.
از دستگاههای اجرایی، بسیج، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، شهرداریها، دهیاریها، فرمانداران، بخشداران، اعضای ستادهای مردمی، هیئتهای مذهبی، سازمانهای مردمنهاد، رسانهها و همه خادمان گمنامی هم که با تلاش شبانهروزی خود زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم کردند، قدردانی میکنیم.