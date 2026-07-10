به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پیمان کمالی حکیم افزود: در پی وقوع حریق جزئی در اتاق نگهداری تجهیزات اسقاطی این بیمارستان نیروهای آتش‌نشانی با حضور به‌موقع توانستند شعله‌ها را کنترل و به‌طور کامل خاموش کنند.

وی با تأکید بر سلامت روند درمان، گفت: خوشبختانه آتش‌سوزی به بخش‌های درمانی بیمارستان سرایت نکرد و روند درمان بیماران بستری، ادامه دارد.

رئیس بیمارستان فاطمه ازهرای رباط کریم تصریح کرد: روند ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در تمامی بخش‌های بیمارستان طبق روال عادی و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه دارد و کارشناسان در حال بررسی علت دقیق حادثه هستند.