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رئیس بیمارستان فاطمه الزهرای رباط کریم از اطفاء و مهار سریع آتش سوزی در انبار تجهیزات اسقاطی این بیمارستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پیمان کمالی حکیم افزود: در پی وقوع حریق جزئی در اتاق نگهداری تجهیزات اسقاطی این بیمارستان نیروهای آتشنشانی با حضور بهموقع توانستند شعلهها را کنترل و بهطور کامل خاموش کنند.
وی با تأکید بر سلامت روند درمان، گفت: خوشبختانه آتشسوزی به بخشهای درمانی بیمارستان سرایت نکرد و روند درمان بیماران بستری، ادامه دارد.
رئیس بیمارستان فاطمه ازهرای رباط کریم تصریح کرد: روند ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در تمامی بخشهای بیمارستان طبق روال عادی و بدون هیچگونه وقفهای ادامه دارد و کارشناسان در حال بررسی علت دقیق حادثه هستند.