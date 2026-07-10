به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امام جمعه و استاندار ایلام در پیامی مشترک از حضور باشکوه، آگاهانه و عاشقانه مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کردند.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار و احمد کرمی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

مردم شریف، مؤمن و انقلابی استان همیشه سرافراز ایلام؛ سلام و رضوان خداوند بر شما مردمان ولایتمدار، نجیب و حماسه‌ساز دیار پایتخت خادمین اربعین حسینی که با شور و شعور بی بدیل خود یک بار دیگر در آزمونی بزرگ و تعیین کننده، تاریخ‌ساز شدید.

به یقین حضور باشکوه شما مردم ولایت‌مدار در مراسم وداع، تشییع و بدرقه تاریخی پیکر مطهر امام شهید امت؛ چه آنان که رنج سفر به جان خریده و خود را به تهران، قم، مشهدالرضا، نجف و کربلا رساندند و چه عزادارانی که در خیابان ها، میادین شهر‌ها و روستا‌های سرتاسر استان، تابلوی وفاداری و قدرشناسی از مقام شامخ آن رهبر عزیز و مجاهد شهید برافراشتید؛ علی‌رغم سوگواری برای قافله سالار شهدای انقلاب اسلامی، یک حماسه عظیم و ماندگار از اتحاد، اقتدار و عظمت در تداوم راه جبهه مقاومت را به نمایش گذاشتید.

بدون شک این حضور شکوهمند؛ نه تنها اعلام انزجار و خونخواهی از سردمداران آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل بوده؛ بلکه بیعتی مستحکم و ناگسستنی با خلف صالح قائد عظیم الشأن ایران اسلامی، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بود و به دشمنان فهماند و ثابت کرد که شجره طیبه انقلاب اسلامی، با خون شهیدانش تنومندتر می‌شود.

در ادامه لازم می‌دانیم در برابر این‌همه شور و شعور، زمان‌شناسی و وفاداری شما مردم عزیز و شریف استان ولایت مدار ایلام سر تعظیم فرود آوریم.

به همین منظور؛ وظیفه خود می‌دانیم تا از این حماسه آفرینی آحاد مختلف مردم عزیز استان در تمامی شهرستان ها، همچنین مردم شریف استان‌های نجف و کربلا که همپای دیگر نقاط کشور تاریخ ساز شدند، تقدیر و تشکر نمائیم.

همچنین لازم است؛ از زحمات شبانه‌روزی تمامی عوامل اجرایی استان؛ اعم از شورای تأمین، نیرو‌های جان‌برکف سپاه، نیروی انتظامی و اطلاعاتی و بسیجیان و ارتش دلاور، فرمانداران، شهرداران و دهیاران، حوزه پشتیبانی و حمل و نقل جاده‌ای، کادر فداکار درمان، اورژانس و هلال احمر، صداوسیمای مرکز ایلام و اصحاب رسانه که راویان این حماسه تاریخی بودند و به ویژه هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران و گروه‌های جهادی مردمی که در برپایی مراسمات استانی و تسهیل اعزام زائران ایلامی و ایرانی به مرکز کشور و کشور عراق سنگ تمام گذاشتند؛ صمیمانه و از عمق جان تقدیر و تشکر نمائیم.

واضح است که انسجام و هم افزایی بی‌نظیر دستگاه‌های حاکمیتی و مردمی، برگ زرین دیگری در کارنامه مدیریت جهادی این استان ثبت کرد.

در پایان از درگاه خداوند متعال، برای روح بلند و ملکوتی رهبر عظیم‌الشأن و شهیدمان علو درجات و همنشینی با سالار شهیدان (ع) و برای شما مردم قدرشناس استان همیشه در صحنه ایلام، ثبات قدم در صراط مستقیم انقلاب و توفیق روزافزون تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان مسئلت می‌نمائیم.

الله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام

احمد کرمی استاندار ایلام