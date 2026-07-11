به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل حج و زیارت اصفهان با تاکید بر ضرورت ثبت نام در سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین گفت: همزمان با آغاز ثبت نام راهپیمایی اربعین تاکنون ۷۰ هزار نفر از استان اصفهان در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند که جز چهار استان برتر کشور است.

حجت الاسلام حسین اژدری افزود: همزمان با آغاز ثبت نام بیش از ۷۰ هزار نفر از استان اصفهان به این سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان با تاکید بر ضرورت ثبت نام در سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین افزود: این اقدام برای ایمنی سفر زائران و همچنین ارائه خدمات مثل بیمه و پرداخت غرامت در حوادث احتمالی لازم است و هزینه چندانی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ثبت نام در سامانه سماح همچنان ادامه دارد و لازم است تا زائران این اقدام و اخذ گذرنامه را به زمان پایانی واگذار نکرده و از همین الان اقدام کنند.

حجت الاسلام اژدری با بیان اینکه اصفهان در حال حاضر جز چهار استان اول کشور در ثبت نام سماح بوده، خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۲۷۰ هزار نفر از این استان در مراسم اربعین شرکت کردند.

وی به فعالیت تیمی ستاد اربعین و همکاری مردم برای خدمت رسانی به زائران نیز اشاره کرد و گفت: موکب‌های خدمت رسانی در استان و همچنین مرزهای ایران و عراق و همچنین در شهرهای آن کشور نیز ساماندهی خواهند شد.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان یادآورشد: ساماندهی این موکب‌ها و حضور افراد در کربلا نیز بر اساس برنامه مشخص انجام می‌شود و تمهیدات لازم اندیشیده خواهد شد.

ثبت‌نام متقاضیان حضور در راهپیمایی اربعین، از نهم تیرماه از طریق سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ آغاز شده و فرایند ثبت نام تا ۲۲ صفر ادامه دارد.