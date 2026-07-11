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۱۲۳ کارگاه غیرمجاز تخلیه نخاله در اصفهان تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: خردادماه سال جاری ۱۶۸ مورد تخلیه و انباشت نخاله در محلهای غیرمجاز مشاهده و ۱۲۳ مورد تعطیلی کارگاه یا جمعآوری ثبت شد.
مصطفی مرادیاننژاد با اشاره به شاخصهای ارزیابی عملکرد کنترل تخلفات در خرداد ۱۴۰۵ افزود: در این بازه زمانی، ۳۲۶ مورد مشاهده سد معبر صنوف ثبت شد که از این مشاهدات ۲۷۳ مورد جمع آوری شد.
وی افزود: در حوزه خودروهای فرسوده ۶۳ مورد مشاهده ثبت شد که از این تعداد ۳۶ مورد جمعآوری شد، همچنین در بخش خودروهای دورهگرد و کارگری نیز ۱۲۳ مورد مشاهده و ۹۹ مورد جمعآوری نسبت به مشاهدات به ثبت رسید.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: در بخش مشاهده متکدی و دستفروش، ۴۲۷ مورد مشاهده ثبت و ۳۳۳ مورد از مشاهدات جمع آوری شد و در حوزه مشاهده تخلیه و انباشت نخاله، ضایعات و مصالح در محلهای غیرمجاز، ۱۶۸ مورد مشاهده و ۱۲۳ مورد تعطیلی کارگاه یا جمعآوری نسبت به مشاهدات ثبت شده است.
مرادیاننژاد گفت: در زمینه مشاهده داربستهای غیرمجاز، ناایمن و بدون اعتبار، سه مورد مشاهده و سه مورد جمعآوری نسبت به مشاهدات ثبت شد، همچنین در بخش مشاهده خاکبرداری و گودبرداری بدون مجوز و رعایت اصول و ضوابط، چهار مورد مشاهده و چهار مورد تعطیلی کار نسبت به مشاهدات انجام گرفت.
وی ادامه داد: در بخش گزارش کارگاههای ساختمانی مختلف در مبحث کنترل ساختمان، مجموع تخلفات ساختمانی ثبتشده به ۱۱۶۶ مورد رسید که در این میان، ۲۰۱ پروانه صادر و نسبت تعطیلی کار به مشاهدات ۱.۰۶ ثبت شده است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس شاخصهای عملکردی این ماه، ۲۱۷ پرونده مربوط به رفع تخلفات بند ۱۴ ماده ۵۵ تشکیل و رسیدگی شد و ۶۵ پرونده مربوط به رفع تخلفات بند ۲۰ ماده ۵۵ نیز تشکیل و پیگیری شده است.