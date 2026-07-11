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یک کانون استخراج غیرقانونی رمزارز که با انشعاب غیرمجاز خانگی موجب اختلال در شبکه توزیع برق شده بود، شناسایی و ۴ دستگاه ماینر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، در جریان عملیات ضربتی «مانور مهتاب» در منطقه ۷ اصفهان با هماهنگی دقیق میان دفتر حراست، مجری رمزارز ستاد و گروه لوازم اندازهگیری و عوامل انتظامی به مرحله اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش، گروه های عملیاتی شرکت توزیع برق اصفهان با بهرهگیری از فرآیندهای نوین «دادهکاوی شبکه» و رصد دقیق بار ترانسفورماتورها، موفق شدند یک واحد مسکونی در محدوده خیابان رضازاده (منطقه ۷) را که با بار غیرعادی ۶۰ آمپر تکفاز فعالیت میکرد، شناسایی کنند.
کارشناسان پس از بررسیهای فنی و اطمینان از وجود تخلف، با هماهنگی مراجع ذیصلاح قانونی، موفق به کشف ۴ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) شدند که بهطور مستقیم و غیرمجاز از شبکه برق خانگی تغذیه میکردند. این دستگاهها علاوه بر خسارت به شبکه توزیع و ایجاد افت ولتاژ در منطقه، ایمنی تاسیسات برقی همسایگان را نیز به مخاطره انداخته بودند.
تجهیزات کشف شده برای سیر مراحل قانونی ضبط و پرونده این تخلف جهت صدور رای به مراجع قضایی ارجاع شد.
شهروندان میتوانند برای گزارش موارد مشکوک، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اقدام نمایند تا بررسیهای لازم در اسرع وقت انجام شود.