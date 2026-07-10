نمازگزاران لرستانی با عزاداری و سوگواری در فراق رهبر شهید، بر عهد خود برای انتقام حقیقی از جنایات استکبار جهانی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نمازگزاران لرستانی پیش از خطبههای نماز در غم فراق پدر مهربان امت سوگواری کردند.این مراسم در خرم آباد با حضور شماری از نمازگزاران در مصلای الغدیر برگزار شد.
شرکت کنندگان در این مراسم با اشاره به حضور میلیونی عاشقان رهبر شهید در بدرقه و وداع با ایشان اعلام کردند: شهادت قائد امت، نه یک نقطه پایان، بلکه نقطهای برای تجدید میثاق میان ملت و آرمانهای انقلاب است.