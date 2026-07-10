شرکت کنندگان در این مراسم با اشاره به حضور میلیونی عاشقان رهبر شهید در بدرقه و وداع با ایشان اعلام کردند: شهادت قائد امت، نه یک نقطه پایان، بلکه نقطه‌ای برای تجدید میثاق میان ملت و آرمان‌های انقلاب است.