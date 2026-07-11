با آغاز مرحله سوم سی‌وچهارمین دوره لیگ برتر تنیس روی‌ میز مردان باشگاه‌های کشور در اصفهان ،سپاهان در نخستین گام با شکست رعد پدافند هوایی، جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مرحله سوم سی‌وچهارمین دوره مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز بزرگسالان باشگاه‌های کشور از صبح جمعه ۱۹ تیر به میزبانی خانه تنیس روی‌ میز اصفهان آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها سه دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های سپاهان، پالایش‌ نفت آبادان و مناطق نفت‌خیز جنوب در برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند تا رقابت مدعیان برای کسب جایگاه بهتر در جدول ادامه پیدا کند.

در مهم‌ترین دیدار روز نخست، سپاهان که با عنوان صدرنشین وارد این مرحله شده بود، برابر رعد پدافند هوایی تهران قرار گرفت و در دیداری نزدیک و حساس با نتیجه سه بر دو به برتری رسید. در بخش دونفره، امین احمدیان و میلاد عابدینیان با نتیجه سه بر یک از سد متین حیدری و فراز شکیبا گذشتند تا سپاهان شروع امیدوارکننده‌ای داشته باشد.

هرچند محمدجواد سهرابی و بنیامین فرجی در دو دیدار انفرادی برابر سامران کریمی و سروش امیری‌نیا مغلوب شدند، اما پیروزی قاطع امیرحسین هدایی مقابل متین حیدری و سپس برتری سه بر دو امین احمدیان در برابر فراز شکیبا، پیروزی ارزشمند طلایی‌پوشان را قطعی کرد.

در دیگر دیدارهای روز نخست، مناطق نفت‌خیز جنوب با نتیجه چهار بر یک لبنیات قنبرزاده لار را شکست داد. این تیم با برتری در رقابت دونفره و همچنین پیروزی‌های محمدحسن حبیبی، مبین علیپور، پویا دلواری و ابوالفضل شریعت‌زاده، دومین برد خود در این مرحله را جشن گرفت و تنها امتیاز از دست‌رفته این تیم در دیدار پایانی رقم خورد.

پالایش‌نفت آبادان در جدالی نزدیک موفق شد با نتیجه سه بر دو از سد عقاب نهاجا عبور کند. آبادانی‌ها با درخشش آرین غفاری و عرشیا لرستانی در بخش دونفره و همچنین پیروزی‌های آرین غفاری و عرشیا لرستانی در رقابت‌های انفرادی، برتری خود را تثبیت کردند تا یکی دیگر از مدعیان لیگ نیز آغاز موفقی در مرحله سوم داشته باشد.

مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی‌میز مردان تا ۲۲ تیر به میزبانی باشگاه سپاهان در اصفهان ادامه خواهد داشت و طلایی‌پوشان در دومین دیدار خود از ساعت ۱۰ صبح ف دا شنبه ۲۰ تیرماه به مصاف پالایش‌نفت آبادان می‌روند؛ دیداری که می‌تواند نقش مهمی در تعیین صدرنشین این مرحله از رقابت‌ها داشته باشد.