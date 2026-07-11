سرمربی گل گهر سیرجان در گام اول با جذب سید محمداحسان حسینی، کاپیتان خیبر خرم‌آباد و مدافع پیشین پرسپولیس با پدرام قاضی‌پور، مدافع چپ فصل قبل ذوب‌آهن هم قرارداد بست.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،پدرام قاضی‌پور که در دو سال اخیر در ذوب‌آهن عضویت داشت، با توجه به اتمام قراردادش تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت و با تایید مهدی سیدرحمتی سرمربی به گل‌گهر سیرجان رفت.

این مدافع چپ ۲۹ ساله در فصل اخیر ۱۸ بار در لیگ برتر به میدان رفت که در این مدت دو گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد و علاوه بر آن، در یک مسابقه جام حذفی نیز حضور پیدا کرد که پیشنهاد گل‌گهر سیرجان موجب شد تا راهی این تیم شود.

قاضی‌پور که تجربه بازی در ملوان انزلی، بعثت کرمانشاه و گل ریحان البرز را هم در کارنامه دارد، در فصل ۹۹-۹۸ نیز در گل‌گهر حضور داشت که دوباره به سیرجان برگشت و این بار شاگرد رحمتی شد.