اصفهان بر عهد با آقای شهید ایران ماند
اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان
اصفهانی ها در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت، در رثای اهل بیت (ع) و رهبر شهید انقلاب اسلامی عزاداری و سوگواری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم عزادار در میدان امام حسین (علیهالسلام) اصفهان برگزار شد تجلیگر همبستگی و وفاداری اهالی نصف جهان به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
گزارش مهدی ستوده
مردم در این مراسم با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) و امام مجاهد شهید، ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنهای (ره) تاکید کردند.
مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در گوشه و کنار استان همچنان در حال برگزاری است.
عکس از حسین محمدی
اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان