اصفهانی ها در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت، در رثای اهل بیت (ع) و رهبر شهید انقلاب اسلامی عزاداری و سوگواری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم عزادار در میدان امام حسین (علیه‌السلام) اصفهان برگزار شد تجلی‌گر همبستگی و وفاداری اهالی نصف جهان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

گزارش مهدی ستوده

مردم در این مراسم‌ با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) و امام مجاهد شهید، ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه‌ای (ره) تاکید کردند.

مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در گوشه و کنار استان همچنان در حال برگزاری است.

عکس از حسین محمدی