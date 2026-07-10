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معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از تشدید نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی همزمان با موج بازگشت زائران تشییع رهبر شهید ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی، با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات مناسب به مسافران گفت: در این ایام، بازدیدهای مستمر از مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی، وضعیت نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و امکانات رفاهی در دستور کار قرار گرفته است.
سارانی افزود: تلاش ما بر این است که مسافران و زائران در طول سفر از خدمات مطلوب و محیطی ایمن و مناسب بهرهمند شوند و در همین رابطه، هرگونه نواقص احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداران برای رفع آن اعلام میشود.
وی از رانندگان و مسافران درجادههای استان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه کاستی، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.