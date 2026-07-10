به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی، با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات مناسب به مسافران گفت: در این ایام، بازدید‌های مستمر از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی، وضعیت نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و امکانات رفاهی در دستور کار قرار گرفته است.

سارانی افزود: تلاش ما بر این است که مسافران و زائران در طول سفر از خدمات مطلوب و محیطی ایمن و مناسب بهره‌مند شوند و در همین رابطه، هرگونه نواقص احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداران برای رفع آن اعلام می‌شود.

وی از رانندگان و مسافران درجاده‌های استان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه کاستی، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.