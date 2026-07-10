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آبادانیها و خرمشهریها در صد و سی و دومین شب از تجمع خود فریاد خونخواهی رهبر شهیدشان را سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آنان در حالی که ا دلهای داغ دیده از هجران امام امتشان فریاد یا لسارات الحسین یا لسارات منهای سر میدادند خواستار خونخواهی رهبر شهیدشان شدند.
حاضرین همچنین با تاکید بر بی عهدی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اعلام کردند سازش و مذاکره با این گونه افراد برای جمهوری اسلامی ایران هیچگونه نفعی ندارد.
مرزنشینان جنوب غرب خوزستان که طبق قرارهای شبانه هر شب حضور داشتند اعلام کردند تا پای جان نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای شهدا حمایت میکنند و بار دیگر با رهبر انقلاب اسلامی بیعت کردند