قرار دوباره مردمان جنوب غرب خوزستان با قلبهایی آکنده از اندوه هجران رهبر شهید امت

آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها در صد و سی و دومین شب از تجمع خود فریاد خونخواهی رهبر شهیدشان را سر دادند.