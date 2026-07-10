به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ بنای اولیه مسجد صاحب الزمان (عج) روستای ساغری جیرفت با کمک مالی مقام معظم رهبری در دورانی که ایشان بدست رژیم ستم شاهی در این شهر تبعید بودند در زمینی به مساحت تقریبی ۲۵۰ متر مربع ساخته شد.

شهریور سال ۱۳۵۷مصادف با ماه مبارک رمضان بود که حضرت آقا به دعوت حجت الاسلام سید محمد علوی از روحانیون مبارز انقلابی به روستای ساغری تشریف آوردند و پس از ایراد سخنانی کوتاه، هزینه ساخت و تکمیل بنای اولیه مسجد را پرداخت کردند.

به برکت قدوم مبارک رهبری، مسجد ساخته شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور امام جماعت در این مسجد همواره نماز‌های یومیه به جماعت برگزار و علاوه بر آن کلاس‌های آموزش قرآن کریم و احکام نیز برگزار می‌شود.