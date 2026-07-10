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زواره از توابع اردستان امروز با بیشینه دمای ۴۵ درجه و کمینه ۳۷ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: امروز زواره از توابع شهرستان اردستان با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان بود.
حجتالله علی عسکریان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه افزایش مییابد، افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۴۲ درجه بالای صفر رسید و کمینه آن بامداد فردا به ۲۳ درجه بالای صفر میرسد.
علیعسکریان افزود: بویین میاندشت با حداقل دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین نقطه استان خواهد بود.
وی اضافه کرد: آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده، صاف تا کمی ابری در ساعات عصر وشب گاهی وزش باد و طی امروز و فردا در مناطق شرقی، شمالی استان شرایط خیزش گردوخاک وزش باد شدید موقتی با گردوخاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.