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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از آمادگی نیروهای راهداری و حوزه حملونقل جادهای استان برای مدیریت تردد و خدمترسانی به مسافران و زائران در موج بازگشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به استقرار راهداران در محورهای مواصلاتی استان گفت: تیمهای راهداری، سامانههای نظارت تصویری، گشتهای راهداری و نیروهای عملیاتی بهصورت شبانهروزی در آمادهباش قرار دارند تا ضمن پایش مستمر وضعیت راهها، در صورت بروز هرگونه مشکل در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.
جلال زاده افزود: هماهنگی لازم با دستگاههای امدادی، پلیس راه و سایر دستگاههای خدماترسان نیز انجام شده است تا تردد زائران با ایمنی، آرامش و روانی بیشتری انجام شود.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از شتابزدگی و خستگی در رانندگی پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و شرایط ترافیکی اطلاع کسب کنند.
جلال زاده تأکید کرد: خدمترسانی به مردم و مسافران تا بازگشت کامل زائران با تمامی ظرفیت و بهصورت مستمر ادامه دارد.