نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پیامی از حضور گسترده و آگاهانه مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان در آیین‌های وداع، تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده مکرّم ایشان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین،متن پیام به این شرح است:

▫️بسم الله الرحمن الرحیم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾

▪️در روز‌های اندوه‌بار تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای «رضوان‌الله تعالی علیه» و جمعی از خانواده مکرّم ایشان، مردم مؤمن استان قزوین بار دیگر سرمایه گران‌بهای ایمان، بصیرت و وفاداری خود را به نمایش گذاشتند.

▪️حضور گسترده، منظم و آگاهانه شما مردم شریف و ولایت‌مدار استان قزوین، در آیین‌های وداع، تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، که با وجود گرما و دشواری‌های روز‌های اخیر شکل گرفت، صرفاً حضور در یک مراسم نبود؛ بلکه اعلان حمایت مجدد از انقلاب و نظام اسلامی، وفاداری به راه نورانی امام راحل (رضوان‌الله تعالی علیه) و آرمان‌های رهبر شهید و بیعت مجدد با خلف صالح ایشان، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله، امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بود.

▪️مردم قزوین بار دیگر نشان دادند که در آزمون‌های بزرگ انقلاب اسلامی، میان اعتقاد و عمل آنان فاصله‌ای وجود ندارد و هرگاه دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت لازم باشد، با آرامش، بصیرت و احساس تکلیف در صحنه حاضر خواهند بود. این حضور، پیام روشنی از وحدت، استقامت و پایبندی به ارزش‌هایی بود که ملت ایران برای آنها هزینه‌های سنگینی پرداخته است.

▪️اینجانب ضمن عرض تسلیت مجدد این ضایعه بزرگ به پیشگاه سرورمان حضرت ولیعصر عجل‌الله‌تعالیفرجه‌الشریف، ملت بزرگ ایران و همه دلبستگان انقلاب و نظام اسلامی، از حضور باشکوه و مسئولانه مردم شریف استان قزوین و از همه مسؤولان اجرایی، نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه فعالان مردمی که در برگزاری شایسته این آیین‌های معنوی نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی میکنم.

▪️بی‌تردید این همدلی و حضور آگاهانه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای استمرار راه انقلاب اسلامی و حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی است و مسئولیت همه ما را در پاسداری از این میراث گران‌سنگ دوچندان میسازد.

▪️از خداوند متعال مسئلت دارم روح مطهر رهبر شهید را با پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار علیهم‌السلام محشور فرماید و به شما مردم عزیز و همه داغداران این مصیبت صبر و پاداش نیکو عنایت کند و ما را در ادامه این راه نورانی، ثابت‌قدم و سرفراز بدارد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

حسین مظفری

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین