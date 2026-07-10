تأکید مردم لرستان بر خونخواهی رهبرشهید در موج ۱۳۱ حماسه خیابان
مردم خرم آباد در صد و سی و یکمین شب حضور در خیابان بر استمرار راه شهادت و عزم جدی برای انتقام از عاملان شهادت رهبر مجاهد تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
همزمان با صد وسی و یکمین شب حضور مردم در خیابانها، مردم ولایتمدار لرستان، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای آقای شهید ایران تأکید کردند.
مردم در این شب با هدف ابراز ارادت به رهبر شهید و تأکید بر پیوستگی مسیر خونخواهی ایشان گرد هم جمع شدند.
شرکتکنندگان در این مراسم، با حضور در امتداد این مسیر استراتژیک، بر این باور بودند که این اجتماعات، نشاندهنده هوشیاری و عزم راسخ ملت برای رسیدن به عدالت و انتقام از عاملان جنایت علیه رهبری و مقاومت است.
شرکتکنندگان در این تجمع تأکید کردند که این حرکت مردمی، در واقع بازتابی از اراده ملی برای ادامه دقیق همان راهی است که رهبر شهید بنیان نهاده بودند و این مسیر، با تکیه بر حضور پرشور مردم، تا رسیدن به اهداف نهایی با قدرت ادامه خواهد یافت.