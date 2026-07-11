سه شنبه، امت اسلامی در قم برای آخرین بار، با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران خداحافظی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تشییع تاریخی قم نشان داد که مسیر سرخ شهادت تا قیامت در جان‌های اهل حقیقت، روشنایی و شکوفایی ایجاد می‌کند.

چهره‌های خیس از اشک، دست‌هایی که به نشانه وداع به سوی آسمان بلند شده بود و زمزمه صلوات و دعا، تصویری ساخته بود که کمتر دوربینی توان ثبت تمام عظمت آن را داشت.

قم سه شنبه تنها میزبان یک مراسم تشییع نبود؛ این شهر صحنه تجلی عشق، وفاداری و همبستگی ملتی شد که با حضوری چند میلیونی، برگ دیگری بر دفتر حماسه‌های انقلاب اسلامی افزود؛ بدرقه‌ای که بی‌تردید در حافظه تاریخی ایران برای همیشه ماندگار خواهد ماند.