به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری روز جمعه گفت: امسال بیش از یک هزار مورد حیوان گزیدگی در استان داشتیم که بیشترین موارد در خردادماه و به ترتیب مربوط به شهرستان‌های اردبیل، نمین، سرعین و بیشترین گزش و مراجعه به مرکز‌های درمانی ناشی از مواجهه با سگ‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه حیوان گزیدگی ناشی از مواجهه با گربه‌ها در رده دوم است، عنوان کرد: ۹۶۸ مورد حیوان گزیدگی در سال جاری در شهرستان اردبیل داشتیم که ۳۹۲ مورد تنها مربوط به خردادماه و بیشترین موارد گزش با ۵۵۹ مورد مربوط به سگ‌ها و ۳۹۲ مورد مربوط به گربه‌ها بوده است.

معاون بهداشت رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: در پی مراجعه‌های ناشی از حیوان گزیدگی در مرکز استان ۲ هزار و ۷۳۲ دز واکسن تزریق شده که یک هزار و ۲۲ دز مربوط به خردادماه بوده و در مجموع ۱۹۵ میلیارد ریال برای سیستم بهداشت و درمان هزینه داشته است.

دکتر سعید صادقیه اهری بیان کرد: همچنین ۵۶ مورد حیوان گزیدگی در خردادماه در شهرستان نمین با الگوی تکرار مشابه داشتیم و به مراجعان ۱۶۰ دز واکسن تزریق شد که ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال هزینه داشت.

وی اضافه کرد: ۲۵ نفر نیز در شهرستان نمین در پی حیوان گزیدگی به مرکز‌های درمانی مراجعه داشتند و ۲۵ دز واکسن دریافت کردند که برای وزارت بهداشت پنج میلیارد ریال هزینه داشته است.

معاون بهداشت رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شست‌وشوی فوری محل زخم یا خراش ناشی از گزش پستانداران خون‌گرم با آب پرفشار و صابون به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه، ضد عفونی موثر محل زخم با بتادین یا الکل، خودداری از پانسمان یا بخیه زخم و مراجعه سریع به مرکز‌های مراقبت_پیشگیری برای تزریق واکسن هاری بر اساس نوبت‌های اعلامی را از اقدام‌های ضروری در حیوان گزیدگی اعلام کرد.

۱۶ تیر تا ۲۲ تیر با عنوان هفته آگاهی‌رسانی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان نام‌گذاری شده است.

بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) بیماری‌های عفونی هستند که بین جانوران (بیشتر مهره‌داران) و انسان به صورت طبیعی قابل انتقال است و می‌تواند توسط عامل‌های مختلفی مانند ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها و پریون‌ها ایجاد شود.

تب مالت، سالک، هاری، سیاه زخم، کیست هیداتیک، لپتوسپیروز و تب خون‌ریزی دهنده کریمه کنگو از مهمترین بیماری‌های رایج مشترک انسان و دام در کشور به شمار می‌رود که ابتلای به آنها می‌تواند تاثیر جدی بر سلامت انسان داشته و برخی از آنها حتی کشنده باشد.

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، از میان عوامل بیماری‌زای عفونی، ۶۰ درصد از حیوانات به انسان منتقل می‌شود و از میان ۱۵۶ بیماری نوپدید شناخته شده در انسان، ۷۵ درصد آن از بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان است.